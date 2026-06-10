طرابلس.. ضبط «عصابات سرقة» في عمليات أمنية متفرقة

أعلن مركز شرطة عين زارة التابع لمديرية أمن طرابلس عن ضبط عدد من المتهمين في وقائع سرقة متعددة جرى تسجيلها داخل نطاق اختصاص المركز، وذلك عقب تلقي بلاغات من مواطنين ووافدين وتفعيل إجراءات التحري والمتابعة الميدانية.

وفي تفاصيل الواقعة الأولى، تلقى مركز شرطة عين زارة بلاغًا من وافد يحمل جنسية عربية أفاد بتعرض منزله لسرقة معدات كهربائية تُقدَّر قيمتها بنحو ثلاثة آلاف وأربعمائة دينار ليبي.

وعلى الفور باشرت الجهات المختصة إجراءاتها، حيث جرى تكليف فريق التحري الذي انتقل إلى موقع الحادث وجمع المعلومات، ما أسفر عن تحديد وضبط شخصين من الجنسية نفسها، حيث أقرّا بما نُسب إليهما، وأُحيلا لاحقًا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي واقعة ثانية، تقدم مواطن ببلاغ حول سرقة إطارات مركبته من أمام ورشة خاصة به، وتُقدَّر قيمة المسروقات بنحو ألف دينار ليبي، وباشرت عناصر التحري أعمال البحث وجمع المعلومات في محيط الواقعة، ليجري التعرف على شخصين وضبطهما، وقد اعترفا بارتكاب الجريمة، مع إحالتهما إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

كما تلقى المركز بلاغًا ثالثًا يتعلق بتعرض مركبة للسرقة أمام منزل صاحبها، بعد كسر الزجاج الأمامي وسرقة مبلغ مالي قدره ألف دينار ليبي، إضافة إلى ستة أجهزة إنترنت متنوعة تُقدَّر قيمتها بنحو أربعمائة وثمانين دينارًا ليبيًا. وبعد عمليات تحرٍ ومتابعة ميدانية، جرى تحديد هوية الجاني ومكان وجوده وضبطه، حيث أقر بما نُسب إليه، وأُحيل بدوره إلى النيابة العامة.

وأكد مركز شرطة عين زارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهوده المستمرة لمكافحة جرائم السرقة وتعزيز الأمن داخل نطاق العاصمة طرابلس، من خلال سرعة الاستجابة للبلاغات وتكثيف التحريات الميدانية.