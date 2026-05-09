طرابلس.. ضبط متهمين بقضايا «سرقة واعتداءات» متعددة

أعلنت مديرية أمن طرابلس تنفيذ سلسلة عمليات أمنية متزامنة عبر مراكز الشرطة ودوريات شرطة النجدة، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين في وقائع جنائية متعددة شملت السرقات والاعتداءات وحيازة سلاح ناري ومخالفات أمنية أخرى.

وفي التفاصيل، تلقّى مركز شرطة الأوسط بلاغاً عن تعرض شخص للطعن داخل مستشفى طرابلس المركزي، حيث انتقل عضو التحقيق إلى المكان لمتابعة الحالة وسماع أقوال المصاب، الذي أفاد بتعرضه للاعتداء بواسطة سلاح أبيض. وبناءً على التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي واقعة أخرى، تمكن المركز ذاته من ضبط شخص يحمل جنسية عربية لا يحمل أوراق إقامة، متلبساً بسرقة حديد سقالة من خلف الفندق الكبير، حيث جرى ضبطه وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.

كما تمكن مركز شرطة طريق المطار من ضبط متهم في واقعة سرقة بالإكراه، بعد بلاغ يفيد بتعرض مواطن للاعتداء من قبل ثلاثة أشخاص على متن مركبة، حيث تم تهديده بسلاح ناري وتقييده وسرقة مبلغ مالي وهاتفين نقالين. وبالتحريات، تم ضبط أحد المتهمين والمركبة المستخدمة، واعترف بما نُسب إليه قبل إحالته إلى النيابة العامة.

وفي سياق متصل، نفذت دوريات شرطة النجدة عدة ضبطيات، شملت توقيف شخص اعتدى على رجل مرور، وضبط مركبة عُثر بداخلها على سلاح ناري ومؤشرات لوجود مواد يُشتبه بأنها مخدرة، إضافة إلى ضبط مركبة بلوحات غير مطابقة للبيانات الرسمية، وأخرى مرتبطة بأمر قبض صادر عن نيابة الأحداث، حيث جرى تسليم جميع الحالات إلى الجهات المختصة.

كما تمكن مركز شرطة طريق المطار من ضبط متهم في واقعة سرقة من داخل منزل، بعد بلاغ يفيد بسرقة أسطوانات غاز وأجهزة ومقتنيات أخرى، حيث أسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم وضبطه واسترجاع المسروقات، قبل إحالته إلى النيابة العامة.

وفي واقعة أخرى، تمكنت دوريات النجدة من ضبط شخص قام بالاعتداء على مواطن بسلاح أبيض داخل أحد الأسواق، حيث تم إسعاف المصاب وضبط الجاني وتسليمه للجهات المختصة.

وفي إطار متابعة قضايا المرور، تمكن قسم مباحث المرور من ضبط مركبة مطلوبة على خلفية حادث مروري تسبب في أضرار مادية، بعد فرار السائق من موقع الحادث، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الملف للجهات المختصة.

كما أعلن مركز شرطة عين زارة ضبط متهمَيْن في واقعة سرقة من داخل منزل، فيما تمكن مركز شرطة الهضبة من ضبط عاملة منزلية وافدة متهمة بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية تُقدّر قيمتها بنحو 200 ألف دينار، حيث جرى إحالتها إلى النيابة العامة.