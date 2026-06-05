طرابلس.. ضبط متهمين في قضايا «سرقة بالإكراه وخطف»

أعلنت مديرية أمن طرابلس تنفيذ سلسلة من العمليات الأمنية والمرورية عبر مختلف تشكيلاتها، شملت القافلة الأمنية وشرطة النجدة ومكاتب البحث الجنائي ومباحث المرور، وأسفرت عن ضبط متهمين في قضايا جنائية متعددة واسترجاع مركبات مسروقة وكشف عدد من الوقائع في مناطق متفرقة من العاصمة.

وفي أبرز العمليات، تمكنت القافلة الأمنية من ضبط أحد المتورطين في واقعة سرقة بالإكراه وخطف بدائرة مركز شرطة باب بن غشير، عقب عمليات بحث وتحري مكثفة. وأوضحت المديرية أن المتهم ضُبط بعد تحديد هويته من خلال كمين محكم، وعُثر بحوزته على سلاح ناري، مع استرجاع جزء من المسروقات.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، كما أقر بتورطه في عدد من جرائم السرقة بالإكراه خلال السنوات الماضية بدائرة مركز شرطة طريق المطار، إضافة إلى الاشتباه في تورطه في جريمة قتل عمد تعود إلى عام 2021. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة المختصة.

وفي سياق متصل، تمكن قسم شرطة النجدة من استرجاع مركبة نوع كيا ريو بيضاء اللون، كانت مسروقة منذ مايو 2025، بعد ضبطها عبر الاستيقافات الأمنية والتأكد من بياناتها عبر منظومة الاستعلام الأمني، وتم تسليمها للجهات المختصة.

كما نفذت دوريات شرطة النجدة عدة عمليات ميدانية داخل العاصمة، شملت ضبط شخص في حالة سكر ظاهر بميدان الشهداء، واسترجاع مركبة تويوتا كامري مسروقة، وضبط مركبة أخرى على خلفية سرقة هاتف نقال، إضافة إلى ضبط مركبة “تويوتا FJ” مطلوبة في واقعة اصطدام واعتداء.

وفي الجانب المروري، ضبط قسم مرور عين زارة عددًا من المركبات التي يقودها أشخاص من جنسيات أجنبية، واتخذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق اللوائح المعمول بها.

كما تمكن قسم مباحث المرور من ضبط مركبة مطلوبة على خلفية حادث مروري تسبب في أضرار، بعد فرار السائق من موقع الحادث، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للجهة المختصة.

وفي واقعة أخرى، تمكن مكتب البحث الجنائي من كشف ملابسات سرقة استهدفت مركبة بدائرة مركز شرطة غوط الشعال، حيث أسفرت التحريات عن تحديد المتورطين وضبطهم واسترجاع المسروقات والمركبة المستخدمة في التنفيذ، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة.

وتؤكد مديرية أمن طرابلس استمرار جهودها الأمنية في ملاحقة المطلوبين وضبط الجرائم بمختلف أنواعها، وتعزيز الاستجابة السريعة للبلاغات، بما يسهم في رفع مستوى الأمن والاستقرار داخل العاصمة.