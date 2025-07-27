طرابلس.. ضبط متهمين في قضيتي خطف واعتداء مسلح

في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لحفظ الأمن وضبط المطلوبين، تمكن أعضاء قسم المعلومات والتحري بمديرية أمن طرابلس من ضبط شخصين متورطين في قضيّتين منفصلتين تتعلقان بالخطف والاعتداء المسلح.

وأوضح مصدر أمني، أن العناصر التحريّة بالقسم نجحت في ضبط شخص مطلوب لمركز شرطة أبوسليم، لتورطه في واقعة خطف واعتداء بالضرب، كما تم ضبط متهم آخر مطلوب لمركز شرطة طريق المطار على خلفية تهجم على منزل وإطلاق نار عليه.

وجاءت هذه الضبطيات بعد عمليات تتبع دقيقة وتحريات مكثفة، أسفرت عن تحديد أماكن تواجد المطلوبين وضبطهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّهما، وإحالتهما إلى المراكز الأمنية المختصة لاستكمال التحقيقات.

وأكدت مديرية أمن طرابلس استمرارها في تتبع الخارجين عن القانون، والتعامل بحزم مع كل ما من شأنه تهديد أمن وسلامة المواطنين.