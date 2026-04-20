طرابلس.. ضبط متهمين واسترجاع مسروقات بقضايا متعددة

أعلنت مديرية أمن طرابلس تنفيذ سلسلة من العمليات الأمنية المتفرقة، أسفرت عن ضبط متهمين في قضايا سرقة، واسترجاع مسروقات، إلى جانب رصد مخالفات تتعلق بنقل أدوية بطرق غير مطابقة للاشتراطات الصحية، في إطار تعزيز الأمن والاستقرار داخل العاصمة.

وكشف مركز شرطة المدينة ملابسات واقعة سرقة من داخل مركبة، عقب تلقي بلاغ يفيد بسرقة مبلغ مالي قدره 7210 دينار ليبي، إضافة إلى 16 ساعة يد رجالية ونسائية.

وباشرت فرق الاستدلال إجراءاتها الميدانية، من خلال المعاينة وجمع المعلومات، وصولًا إلى تحديد هوية المتهم وضبطه، حيث أقرّ خلال التحقيق بارتكاب الواقعة، مع استرجاع كامل المبلغ والساعات المسروقة.

وخلال الاستدلال، اعترف المتهم بواقعة أخرى تمثلت في اعتراض أحد المقيمين أثناء توجهه إلى السوق الشعبي، وتهديده وسلب مبلغ مالي يقدر بـ60 دينارًا ليبيًا، إضافة إلى هاتف نقال بقيمة تقارب 950 دينارًا، قبل الفرار من الموقع.

وأكدت المديرية استرجاع الهاتف المسروق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وفي واقعة منفصلة، أعلن مركز شرطة المدينة ضبط شخصين من العمالة العربية تورطا في سرقة مبلغ 2000 دينار من داخل مخبز يعملان به، عقب بلاغ تقدم به أحد المواطنين.

ونفذ فريق التحري عمليات بحث مكثفة أسفرت عن ضبط المتهمين خلال وقت وجيز، حيث اعترفا بارتكاب الواقعة، مع استرجاع المبلغ المالي كاملًا، قبل إحالتهما إلى النيابة المختصة.

وفي سياق متصل، تمكنت دوريات شرطة النجدة من ضبط عدد من الأشخاص في وقائع متفرقة، شملت إيقاف شخصين أجنبيين أثناء إشعالهما النار داخل مبنى قيد الإنشاء قرب مصيف الليدو، إضافة إلى ضبط مشتبه به في واقعة سرقة هاتف ومبلغ مالي بميدان الشهداء.

كما ضبطت دورية أخرى شخصًا أجنبيًا في منطقة حي الأندلس، كان يتعمد خدش مركبات المواطنين باستخدام قطعة حديدية، حيث أظهرت نتائج الاستدلال معاناته من اضطرابات عقلية، وأُحيل إلى مركز الشرطة المختص.

وفي إطار الرقابة على السلامة الصحية، ضبطت دوريات النجدة عددًا من المركبات التي تنقل أدوية بطرق مخالفة، حيث تبين تعرضها لأشعة الشمس دون مراعاة شروط النقل السليم، ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين، ليجري إحالتها إلى جهاز الحرس البلدي فرع أبوسليم.

كما أعلنت دوريات قسم مرور سوق الجمعة ضبط مركبتين مطلوبتين أمنيًا عبر منظومة الاستعلام، إحداهما مطلوبة لدى مركز شرطة الفرناج، والأخرى لدى مركز شرطة زاوية الدهماني، مع تسليمهما إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتأتي هذه العمليات ضمن خطة أمنية مستمرة تنفذها مديرية أمن طرابلس، تستهدف ملاحقة الجريمة بمختلف أشكالها، وتعزيز الاستجابة الأمنية، بما يدعم استقرار الأوضاع داخل العاصمة ويحافظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.