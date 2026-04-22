طرابلس.. ضبط متهمين و«مركبات مزورة» وكشف قضايا سرقة متعددة

أعلنت مديرية أمن طرابلس تنفيذ سلسلة من العمليات الأمنية المتزامنة أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين والمركبات المخالفة، ضمن جهودها المستمرة لتعقب الجريمة وتعزيز الأمن داخل العاصمة، وفق بيانات صادرة عن قسم الإعلام الأمني ومكتب العلاقات العامة.

وأفادت المديرية أن دوريات قسم شرطة النجدة تمكنت من ضبط مركبة من نوع “هونداي نقل” تحمل لوحات جمركية مزوّرة، وذلك أثناء تمركزها في جزيرة الغيران، حيث أظهر الاستعلام عدم تطابق اللوحات مع بيانات المركبة، ما يؤكد واقعة التزوير، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتها إلى جهة الاختصاص.

وفي سياق متصل، أعلن مركز شرطة بوسليم ضبط متهمة على خلفية إحراق مركبة تعود لأحد المواطنين أثناء توقفها أمام أحد الأسواق بتاريخ 21 ابريل 2026، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، كما كشفت التحريات عن تورطها في واقعة أخرى تتعلق بالتهديد وإتلاف الممتلكات، وأحيلت إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

كما تمكن قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات التابع لمكتب البحث الجنائي من ضبط أحد المطلوبين في قضايا سرقة متعددة، بعد عمليات تحرٍ دقيقة، حيث أقر المتهم بارتكاب عدة وقائع سرقة بمشاركة آخرين، موضحًا أساليب التنفيذ، فيما جرى في وقت سابق ضبط أحد شركائه، إضافة إلى كشف ملابسات سرقة من داخل أحد الهناقر، واعترف المتهم بتفاصيلها، مع الإشارة إلى صدور حكم سابق بحقه، وجرى إحالته موقوفًا إلى النيابة العامة.

وفي عملية أخرى، أعلن مركز شرطة الهضبة ضبط متهمين بسرقة مواد من منزل قيد الإنشاء، شملت أسلاكًا كهربائية ومعدات صحية، حيث جرى ضبط أحدهما وبحوزته مواد يُشتبه في كونها مسروقة، واعترف بالواقعة وأرشد إلى شريكه الذي جرى ضبطه لاحقًا، وأحيلا معًا إلى النيابة المختصة.

كما ضبطت دوريات شرطة النجدة عددًا من المركبات غير المدرجة بالمنظومة الأمنية، بينها “هونداي فيرنا” و”هونداي سوناتا” و”أودي”، حيث تبين وجود مخالفات في بياناتها أو عدم تسجيلها، وجرى تسليمها مع سائقيها إلى قسم مباحث المرور.

وفي إطار متصل، ضبطت دوريات النجدة مركبتين تحملان لوحات ووثائق مزوّرة، إحداهما من نوع “كيا” والأخرى “فورد” يقودها أجنبي، حيث أظهر الاستعلام أن الوثائق تعود لمركبات أخرى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهما إلى الجهات المختصة.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أن تزوير اللوحات والوثائق والتلاعب ببيانات المركبات يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشددة على استمرار حملاتها الأمنية لملاحقة المخالفين وتعزيز الأمن وحماية ممتلكات المواطنين.

وتأتي هذه العمليات ضمن خطة أمنية موسعة تهدف إلى فرض الانضباط في الشارع العام، والحد من الجرائم المرتبطة بسرقة المركبات والتزوير، في ظل تزايد الاعتماد على المنظومات الرقمية لضبط المخالفات وتعقب المطلوبين.