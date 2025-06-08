طرابلس.. ضبط متهم بسرقة شقة سكنية بمنطقة طريق المطار

أعلن مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس عن ضبط أحد المتورطين في واقعة سرقة استهدفت شقة سكنية تقع ضمن نطاق مركز شرطة طريق المطار، وذلك عقب بلاغ تقدّم به أحد المواطنين يفيد بتعرض شقته لسرقة شملت كامل محتوياتها.

وأوضح المكتب في بيان صادر اليوم، أن فرق التحري باشرت فور تلقي البلاغ في جمع المعلومات وتنفيذ التحريات، ما أسفر عن ضبط شخص أثناء قيامه بتحميل المسروقات على متن مركبة نوع “كيا بورتير”، تمهيدًا لنقلها إلى موقع آخر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الأولية بحق المتهم، وإحالته مع المضبوطات إلى مركز الشرطة المختص لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لعرضه على الجهات القضائية.

وأكدت مديرية الأمن استمرار جهودها لملاحقة المتورطين في القضايا الجنائية وحماية ممتلكات المواطنين، داعية إلى التعاون بالإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة.