طرابلس.. ضبط متهم بـ«إشعال النار» في مركبات مواطنين

تمكنت المكونات الأمنية والضبطية التابعة لمديرية أمن طرابلس من كشف ملابسات واقعة حريق متعمد استهدف عدداً من مركبات المواطنين، وذلك عقب عمليات تحرٍ دقيقة ومتابعة ميدانية أسفرت عن تحديد هوية المشتبه به وضبطه وإحالته إلى الجهات المختصة.

وبحسب ما أفاد به مركز شرطة المدينة، فقد ورد بلاغ من عدد من المواطنين يفيد بتعرض مركباتهم للحرق العمد من قبل شخص مجهول، وعلى الفور باشرت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع فتح محضر رسمي ومتابعة الواقعة ميدانياً.

وتولت فرق التحري وأعضاء القافلة الأمنية متابعة القضية بشكل مكثف، حيث جرى جمع المعلومات وتحليل المعطيات المتوفرة، ما ساهم في التوصل إلى هوية المشتبه به.

وأظهرت التحريات وجود خلافات سابقة بين المتهم وأحد المتضررين، وهو ما عزز مسار التحقيق وساهم في تحديد ملابسات الواقعة.

وبعد استكمال الإجراءات، جرى ضبط المتهم وإحضاره إلى مركز الشرطة، حيث خضع للاستدلال وسماع أقواله، قبل أن تتم إحالته إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.