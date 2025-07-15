طرابلس.. ضبط مرتكبي واقعة طعن بسوق المشير وإحالتهما للنيابة

أعلنت مديرية أمن طرابلس، مساء الثلاثاء، تفاصيل حادثة الاعتداء بالطعن التي وقعت داخل محل صيرافة بسوق المشير، وذلك بعد تداول مقطع مرئي يوثق الواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المديرية في بيان رسمي أن أعضاء مركز شرطة باب البحر تحركوا بشكل فوري إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتمكنوا من ضبط الجانيين في وقت وجيز، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما على الفور.

وأضاف البيان أن المركز المختص باشر استكمال إجراءات الاستدلال مع المتهمين للوقوف على كافة ملابسات الواقعة، مع استمرار توقيفهما احتياطيًا تمهيدًا لإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأكدت مديرية الأمن أن حماية أرواح المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم تمثل أولوية قصوى في مهامها، مشددة على التزامها بالتعامل الجاد والحازم مع كل من يهدد أمن المجتمع وسلامته.