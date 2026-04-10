طرابلس.. ضبط مركبات تنقل «مواد غذائية» غير صالحة

أعلنت مديرية أمن طرابلس أن دوريات شرطة النجدة تمكنت من ضبط عدد من المركبات المخالفة لشروط النقل الصحي، خلال حملات أمنية متفرقة نُفذت في عدة مواقع داخل العاصمة.

وأوضحت المديرية أن الدورية المتجولة قرب شارع الرشيد أوقفت مركبة من نوع هونداي بورتر لون أبيض، وبعد تفتيشها عُثر بداخلها على أمعاء ورؤوس مواشٍ، في ظل عدم توفر شروط النقل الصحي، ليتم تسليم المركبة والسائق إلى جهاز الحرس البلدي مكتب طرابلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي واقعة أخرى، ضبطت دورية متمركزة بجزيرة الغيران مركبة من نوع كيا بونجو لون أبيض، حيث تبين أثناء التفتيش وجود 9 صناديق حليب منتهية الصلاحية، ليتم تحويل السائق والمركبة إلى جهاز الحرس البلدي مكتب حي الأندلس.

كما تمكنت نفس الدورية من إيقاف ساحبة من نوع أفيكو تحمل مركبة كيا حافظة، وبعد التفتيش عُثر على شحنة من بطاطا شيبس، تبين أن بعضها منتهي الصلاحية والبعض الآخر لا يحمل تاريخ إنتاج، ليتم تسليم الواقعة بالكامل إلى جهاز الحرس البلدي مكتب حي الأندلس.

وفي سياق متصل، أوقفت دورية متمركزة بجزيرة سوق الثلاثاء مركبة من نوع هونداي أفانتي لون أسود، محملة بكميات من اللحوم الحمراء والبيضاء، ليتبين عدم توفر شروط النقل الصحي، حيث جرى تسليم السائق والمركبة إلى جهاز الحرس البلدي مكتب أبوسليم لاستكمال الإجراءات.

وأكدت المديرية أن هذه الحملات تأتي في إطار الجهود الأمنية والرقابية لضبط المخالفات المتعلقة بسلامة المواد الغذائية وحماية صحة المستهلك.