طرابلس.. ضبط «مركبات مخالفة ومطلوبين» في قضايا جنائية

في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة، أعلنت مديرية أمن طرابلس عن تنفيذ سلسلة من العمليات النوعية التي شملت ضبط مطلوبين واسترجاع مركبات مسروقة وكشف مخالفات مرورية، إضافة إلى متابعة ملابسات واقعة إطلاق نار أسفرت عن وفاة شخص.

وفي تفاصيل العملية الأولى، تمكّن أعضاء التحري في قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات التابع لـمكتب البحث الجنائي من ضبط أحد المطلوبين بموجب أمر قبض صادر عن نيابة الهيشة الجزئية، والمطلوب كذلك لدى مديرية أمن مصراتة عبر مركز شرطة شهداء أبوقرين.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، قبل أن يتم تسليمه إلى الجهة المختصة بتاريخ السادس والعشرين من أبريل 2026 لاستكمال الإجراءات.

وفي السياق ذاته، تمكن القسم نفسه من استرجاع مركبة آلية نوع هيونداي أكسنت ذات لون رصاصي، كانت مُبلّغًا عن سرقتها بتاريخ الثاني عشر من أبريل 2024 ضمن نطاق مركز شرطة الأوسط. كما جرى ضبط السائق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته مع المركبة إلى الجهة المختصة.

وفي واقعة أخرى، نفّذ قسم مباحث المرور عملية ضبط لمركبة مطلوبة على خلفية تورطها في حادث مروري تسبب في أضرار مادية، بعد فرار السائق من موقع الحادث.

وتبين من خلال التحريات أن المركبة مطلوبة لدى قسم مرور حي الأندلس، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق وإحالته إلى الجهة المختصة لاستكمال التحقيقات.

كما تمكنت دوريات قسم شرطة النجدة بمديرية الأمن من ضبط مركبة نوع مرسيدس تبين أنها غير مسجلة وتحمل لوحات معدنية مزورة تعود لمركبة أخرى، ما يشير إلى وجود تلاعب بالبيانات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم المركبة إلى جهة الاختصاص، في إطار التشديد على تطبيق القانون ضد المخالفات.

وفي سياق متصل، كشفت التحريات الأمنية عن ملابسات واقعة إطلاق نار، بعد ورود بلاغ حول نقل شخص مصاب بطلق ناري من منطقة قصر بن غشير إلى مستشفى شارع الزاوية، حيث فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وبعد التنسيق بين القافلة الأمنية التابعة لقسم شؤون المراكز ومكتب البحث الجنائي في قصر بن غشير، تم تحديد وضبط الشخص الذي قام بنقل المصاب، وبالاستدلال معه تبيّن تورطه في الواقعة، ليتم تسليمه إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.