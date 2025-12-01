طرابلس.. ضبط مطلوبين بـ«جرائم قتل» واستعادة مركبات مسروقة

تمكن مركز شرطة الهضبة بالتعاون مع القافلة الأمنية من القبض على مطلوبين في قضايا قتل قديمة، شملت حادثة قتل رجل أمن عام 2012 وواقعة قتل حصلت عام 2019.

وأوضحت المديرية أن أعضاء التحري نفذوا عمليات دقيقة لتحديد أماكن المطلوبين، حيث تم ضبط الأول المتورط في قتل رجل أمن أثناء محاولة القبض عليه عام 2012، فيما تم القبض على الثاني المتورط في اعتداء على ثلاثة أشخاص أدت إلى وفاة أحدهم عام 2019. وتم إحالة المتهمين إلى النيابة المختصة بعد استيفاء إجراءات الاستدلال.

في سياق آخر، واصل قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بمكتب البحث الجنائي متابعة البلاغات المتعلقة بالمركبات المسروقة والمطلوبة، حيث تمكن من ضبط ثلاث مركبات خلال الأيام الماضية:

مركبة نيسان سوداء مسروقة لدى مركز شرطة الحي الصناعي.

مركبة هونداي رصاصي غامق مطلوبة في حادث سير هرب منه السائق داخل دائرة قسم مرور سوق الجمعة.

مركبة هونداي سوناتا صفراء مرتبطة بحادث سير قديم داخل دائرة قسم مرور أبوسليم.

كما تمكنت دوريات شرطة النجدة من ضبط مركبة محملة بمواد غذائية منتهية الصلاحية على متنها سائق تم تسليمه إلى جهاز الحرس البلدي، بالإضافة إلى ضبط وافدين أجنبيين بحوزتهما هاتفين مسروقة من محل تجاري، وتم إحالة الحادثة إلى مركز الشرطة المختص.

وأشار قسم مباحث المرور إلى ضبط مركبة مطلوبة في حادث سير أدى إلى أضرار، بعد فرار السائق من موقع الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحويل القضية إلى قسم مرور أبوسليم.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن العام، وحماية الممتلكات، وضبط مرتكبي الجرائم وضمان تطبيق القانون.