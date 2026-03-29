طرابلس.. ضبط مطلوب على ذمة 5 قضايا جنائية

أعلنت مديرية أمن طرابلس عن تمكن مركز شرطة بوسليم من ضبط شخص مطلوب على ذمة خمس قضايا جنائية، في إطار الجهود المستمرة لمحاربة الجريمة وضبط المجرمين.

وأوضحت المديرية أن القضايا تنوعت بين الخطف، والتهديد، وإتلاف أموال الغير، إضافة إلى الضرب والسب والتهديد، إلى جانب قضايا النصب وخيانة الأمانة، وسرقة من داخل مركبة.

وأفادت مديرية أمن طرابلس بأن الإجراءات القانونية اللازمة اتخذت حيال المتهم بعد ضبطه والاستدلال معه، حيث تم إحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم.

وفي سياق متصل، أكدت المديرية أن قسم شرطة النجدة تمكن من ضبط مركبة مطلوبة على خلفية قضية خيانة أمانة منذ 10 مارس 2024، أثناء تنفيذ الدوريات الأمنية المنتشرة في نطاق العاصمة طرابلس.

وبيّنت مديرية أمن طرابلس أن المركبة تم التأكد من طلبها عبر منظومة الاستعلام الأمني، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المركبة وسائقها إلى مركز شرطة المدينة جهة الاختصاص.

وتأتي هذه العمليات الأمنية في وقت تشدد فيه مديرية أمن طرابلس على ضرورة تعزيز دور الدوريات الأمنية والمراكز الشرطية في رصد المشتبه بهم وضبط المركبات المشبوهة، ضمن جهودها للحد من الجريمة في العاصمة.

وتؤكد مديرية الأمن أن التزام المواطنين بالإبلاغ عن المخالفات يسهم بشكل كبير في تسريع الإجراءات القانونية وضبط المتورطين.