طرابلس على موعد مع حدث نفطي إفريقي ضخم

تواصل المؤسسة الوطنية للنفط، تنفيذ استعداداتها لاستضافة الملتقى الرابع لمسؤولي التدريب في الدول الأعضاء بمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول (APPO)، والمقرر عقده في العاصمة طرابلس خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو 2026.

وأوضحت المؤسسة أن لجنة تنظيمية، مُشكلة بقرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، قامت بزيارتين ميدانيتين شملتا معهد النفط للتأهيل والتدريب في طرابلس، إضافة إلى مركز بحوث النفط، وذلك في إطار متابعة الترتيبات الفنية والتنظيمية الخاصة بالحدث.

وهدفت الزيارات إلى التنسيق المسبق والاطلاع على جاهزية المؤسسات المستهدفة لاستقبال وفد الأمانة العامة للمنظمة وممثلي الدول الأعضاء المشاركين في الملتقى، بما يضمن تنفيذ برنامج الزيارة وفق أعلى مستويات التنظيم ويعكس صورة قطاع النفط الليبي ومؤسساته التدريبية والبحثية.

وخلال زيارة معهد النفط للتأهيل والتدريب، اطلع الوفد على الإمكانات التدريبية والتجهيزات الفنية المتوفرة، إضافة إلى دوره في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات المرتبطة بقطاع النفط.

كما شملت الزيارة مركز بحوث النفط، حيث جرى استعراض أبرز الأنشطة البحثية والعلمية، إلى جانب دوره في دعم قطاع النفط والغاز عبر الدراسات التطبيقية والابتكار العلمي.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن هذه التحركات تأتي ضمن برنامج متكامل يهدف إلى ضمان جاهزية ليبيا لاستضافة هذا الحدث القاري، الذي يُعقد لأول مرة في البلاد، ويجمع مسؤولي التدريب والخبراء من الدول الأعضاء في منظمة APPO بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء القدرات في قطاع الطاقة على مستوى القارة الأفريقية.

هذا وتُعد منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول (APPO) من أبرز التكتلات القارية المعنية بتطوير قطاع الطاقة في أفريقيا، حيث تركز على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التدريب والبحث والتطوير.

وتأتي استضافة ليبيا لهذا الملتقى ضمن جهودها لتعزيز حضورها الإقليمي في قطاع النفط والطاقة، ودعم برامج تطوير الموارد البشرية المتخصصة.