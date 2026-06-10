طرابلس.. فتح طريق المطار أمام السائقين بعد انتهاء الصيانة

أعلن مكتب شؤون المرور – قسم مرور أبوسليم إعادة فتح طريق المطار من جهة جسر قصر بن غشير في الاتجاه المؤدي إلى وسط مدينة طرابلس، وذلك عقب الانتهاء من الأعمال المقررة في الموقع.

وأوضح المكتب أن حركة السير في الطريق تشهد حالياً انسيابية طبيعية، مع إتاحة الطريق أمام جميع مستخدميه في الاتجاه المحدد، بما يساهم في تسهيل التنقل داخل العاصمة.

وأكد مكتب المرور ضرورة التزام السائقين بقواعد وإشارات المرور، والامتثال لتعليمات رجال الشرطة والمرور، مع تجنب تجاوز السرعة القانونية أو القيادة المتهورة، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق والحد من الحوادث، وضمان استمرار انسيابية الحركة بشكل آمن ومنظم.

هذا ويشهد طريق المطار في طرابلس بين الحين والآخر أعمال صيانة وتطوير تؤدي إلى إغلاقات جزئية أو تحويلات مرورية مؤقتة، ما يجعل التنسيق المروري وإعادة فتح الطرق بعد انتهاء الأعمال جزءاً من إدارة الحركة اليومية في العاصمة.