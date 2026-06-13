طرابلس.. كشف ملابسات جرائم متعددة وضبط «متهمين ومطلوبين»

كشفت مديرية أمن طرابلس عن نتائج سلسلة من العمليات الأمنية التي نفذتها وحداتها المختلفة خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن ضبط متهمين في عدد من الوقائع الجنائية، إلى جانب القبض على مطلوبين على ذمة قضايا وأحكام قضائية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن وملاحقة المخالفين للقانون.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس أن أعضاء التحري بمركز شرطة المدينة وأعضاء مكتب البحث الجنائي، بالتعاون مع القافلة الأمنية، تمكنوا من كشف ملابسات عدد من الوقائع الجنائية وضبط المتورطين فيها وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وبحسب المديرية، تلقى مركز شرطة المدينة بلاغاً بشأن سرقة مركبة آلية، حيث أسفرت أعمال التحري وجمع المعلومات عن ضبط المتهم، وهو وافد من إحدى الجنسيات العربية، قبل إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي واقعة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهم على خلفية حريق منزل عقب بلاغ تقدمت به إحدى المواطنات، وذلك بعد تنفيذ عمليات تحرٍ وجمع معلومات بالتعاون مع القافلة الأمنية، ليُحال لاحقاً إلى النيابة العامة.

كما نجحت التحريات في كشف ملابسات واقعة سرقة منزل خلال عطلة عيد الأضحى، والتي شملت سرقة جهاز حاسوب محمول “لابتوب”، وجهاز “آيباد”، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 1480 ديناراً، حيث جرى ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي منطقة الصريم، ضبطت الأجهزة الأمنية أحد المتورطين في واقعة اعتداء وسرقة استهدفت مواطناً بعد إغلاق الطريق أمامه والاعتداء عليه وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي قدره 400 دينار، قبل إحالته إلى النيابة العامة.

وفي سياق متصل، أعلن مكتب البحث الجنائي طرابلس ضبط شخص من جنسية عربية مطلوباً على ذمة عدة وقائع جنائية وأحكام قضائية، وذلك ضمن جهود المكتب المستمرة لتعقب المطلوبين وملاحقة المتورطين في الجرائم.

وأوضح المكتب أن عملية الضبط نُفذت بتاريخ 7 يونيو 2026 بواسطة أعضاء التحري بقسم مكافحة جرائم سرقة السيارات أثناء وجود المطلوب على متن إحدى المركبات الآلية.

وأظهرت الاستدلالات أن المقبوض عليه مطلوب على خلفية سرقة مركبة آلية مسجلة لدى مركز شرطة الفرناج بتاريخ 29 أبريل 2026، إضافة إلى تورطه في واقعة سرقة مركبة أخرى تعود إلى عام 2012 ضمن اختصاص مركز شرطة المدينة.

كما تبين ارتباطه بواقعة سب وضرب وتهديد مسجلة لدى مركز شرطة المدينة، فضلاً عن صدور حكم غيابي بحقه في إحدى القضايا المنظورة أمام الجهات القضائية المختصة.

وأشار المكتب إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، حيث أُحيل مقبوضاً عليه إلى مركز شرطة الفرناج من حيث الاختصاص، فيما أُحيلت بقية المحاضر والوقائع إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي إطار الإجراءات الأمنية الميدانية، أعلنت قوة المهام الخاصة التابعة لمديرية أمن طرابلس ضبط مركبة آلية من نوع “تويوتا كامري” تحمل لوحات معدنية مزورة أثناء تنفيذ استيقافات أمنية داخل العاصمة.

وذكرت المديرية أن التحقق من بيانات المركبة عبر منظومة الترخيص التابعة لغرفة السيطرة أظهر عدم مطابقة اللوحات للمركبة المضبوطة، ما أكد أنها تحمل لوحات مزورة، وعلى إثر ذلك أُحيلت المركبة وسائقها إلى قسم مباحث المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه العمليات ضمن جهود مديرية أمن طرابلس الرامية إلى مكافحة الجريمة وتعقب المطلوبين وتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، إلى جانب حماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم وتعزيز الاستقرار الأمني داخل العاصمة.