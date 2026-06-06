طرابلس.. كشف ملابسات سرقة 78 ألف دينار من «مصحة طبية» وضبط متورطين

أعلنت مديرية أمن طرابلس أن القافلة الأمنية التابعة لقسم شؤون المراكز تمكنت من كشف ملابسات واقعة سرقة مبالغ مالية من داخل إحدى المصحات الطبية في منطقة الهضبة، وذلك عقب تلقي بلاغ يفيد باختفاء مبلغ مالي قدره (78,000) دينار من خزنة تابعة للمصحة.

وأوضحت المديرية أن أعضاء التحري بالقافلة الأمنية باشروا إجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات المتعلقة بالواقعة، ما أسفر عن تحديد هوية أحد المشتبه بهم وضبطه في وقت وجيز.

وخلال التحقيقات الأولية، اعترف المتهم بارتكاب واقعة السرقة مستغلاً طبيعة عمله ومعرفته بمرافق المصحة، كما أقر بمشاركته شخصاً آخر في الاستيلاء على بقية المبلغ المالي، بعد التخطيط للعودة مجدداً إلى المكان، حيث أقدم على سرقة مبلغ 8,000 دينار في المرة الأولى، ثم استولى على باقي المبلغ لاحقاً بمساعدة أحد الجيران.

وبحسب ما ورد في أقواله، جرى ضبط الشخص الآخر المشتبه بتورطه في الواقعة، واستجوابه بشأن ما نُسب إليه، حيث أنكر علاقته بعملية السرقة. كما فُتح محضر مستقل بشأن ادعاءات أخرى وردت أثناء الاستدلال، واتُخذت الإجراءات القانونية حيالها.

وأشارت مديرية الأمن إلى أنه بعد استكمال إجراءات الاستدلال، أُحيل المتهمان إلى مركز شرطة الهضبة، الذي بدوره أحالهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

وتأتي هذه الواقعة في إطار الجهود الأمنية المستمرة في طرابلس لتعزيز الأمن داخل المؤسسات العامة والخاصة، ومكافحة جرائم السرقة والاعتداء على الممتلكات. وتشدد الأجهزة الأمنية على سرعة التعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، بما يضمن حماية الممتلكات وتعزيز سيادة القانون.