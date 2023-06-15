طرابلس.. مبادرة «5+5 دفاع» تجتمع برئاسة البرتغال

احتضنت العاصمة طرابلس الاجتماع السادس للجنة العلمية دفاع 5+5 والذي يأتي ضمن مخطط العمل متعدد الأطراف لسنة 2023، والذي يختص بملف الألغام.

ويأتي هذا الاجتماع الذي ترأسه البرتغال بهدف التشاور في آليات العمل حول برمجة أنشطة الخطة التدريبية المستقبلية لعامي 2024-2025.

كما يهدف الاجتماع لتبادل المعارف والخبرات و تعزيز بناء القدرات لتنفيذ البرامج التدريبية للمساهمة في إزالة الألغام ومخلفات الحروب.

وتضم مبادرة 5+5 دفاع 5 دول من الاتحاد الأوروبي و5 دول من المغرب العربي وتهدف للتعاون في المجال الأمني بالمنطقة وسبل تطويره.

ودول مبادرة 5+5 دفاع هي فرنسا، وإيطاليا، وليبيا، ومالطا، وموريتانيا، والمغرب، والبرتغال، وإسبانيا، وتونس، والجزائر.