طرابلس.. محطات وقود تعمل «24 ساعة» لتخفيف الضغط

أصدرت لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تنويهاً رسمياً بشأن محطات الوقود العاملة بشكل متواصل على مدار (24) ساعة، وذلك في إطار تيسير الخدمات على المواطنين وضمان استمرارية تزويد المركبات بالوقود دون انقطاع.

وأكدت اللجنة أن هذه المحطات موزعة وفق الشركات والمناطق المختلفة داخل العاصمة طرابلس، بما يضمن تغطية جغرافية واسعة واستجابة مباشرة لاحتياجات المواطنين في مختلف الأحياء.

وفيما يلي قائمة محطات الوقود العاملة على مدار 24 ساعة:

(45) شركة الراحلة – زاوية الدهماني

(47) شركة ليبيا نفط – أبوستة

(1040) شركة البريقة – طريق المطار

(1007) شركة البريقة – طريق الشط

(1068) شركة البريقة – تاجوراء

(133) شركة الراحلة – باب بن غشير

(450) شركة الراحلة – طريق السدرة

(107) شركة الراحلة – الفلاح

(234) شركة الراحلة – طريق السدرة

(111) شركة نفط ليبيا – الفلاح

(135) شركة نفط ليبيا – أبوسليم

(15) شركة نفط ليبيا – جنزور

(175) شركة نفط ليبيا – عين زارة

(095) شركة الشرارة الذهبية – قرجي

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم عملية توزيع الوقود داخل العاصمة، وتعزيز انسيابية التزود بالخدمة، بما يسهم في الحد من الازدحام وضمان توفر الوقود بشكل مستمر في عدد من النقاط الحيوية.

هذا وتشهد العاصمة طرابلس بين الحين والآخر ضغطاً على محطات الوقود نتيجة زيادة الطلب، ما يدفع الجهات المختصة إلى توسيع نطاق التشغيل المستمر لبعض المحطات بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.