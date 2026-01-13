طرابلس.. «مستشفى العيون» يحقق إنجازاً تاريخياً

حقق مستشفى العيون طرابلس إنجازًا تاريخيًا باحرازه رقمًا قياسيًا في عدد الكشوفات الطبية المتخصصة خلال العام 2025، حيث تجاوز عدد الحالات المئتي ألف حالة.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن المستشفى إجراء أكثر من 10,000 عملية جراحية تخصصية، وأكثر من 50,000 تحليل طبي، بالإضافة إلى آلاف الكشوفات ومئات التحاليل التي أجريت ضمن القوافل الطبية التي استهدفت عدداً من المناطق الليبية خلال العام نفسه.

وتعكس هذه الأرقام جهود المستشفى المستمرة والمستوى العالي من الأداء وحجم المسؤولية الكبير، كما تجسد الواقع الفعلي للخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى للمواطنين.

وفي هذا الإطار، تقدمت إدارة مستشفى العيون طرابلس بالشكر والتقدير لكافة الكوادر الطبية والإدارية والعاملين بالمستشفى على هذا الإنجاز، متمنية لهم استمرار التقدم ومزيدًا من العطاء لخدمة الوطن والمواطن.