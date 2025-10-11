 طرابلس.. مصرع امرأة وابنتها بحادث دهس على الطريق السريع

أعلنت مديرية أمن طرابلس أن حادث سير مميت وقع قبل قليل على الطريق السريع، حيث صدم سائق مركبة امرأة وابنتها أثناء عبورهما الطريق، ما أدى إلى وفاتهما في عين المكان.

وأفادت المديرية، في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، أن دوريات مرور السريع، ووحدات النجدة، وعضو التصوير الجنائي، قد باشروا على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة في موقع الحادث، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وإحالة القضية إلى الجهات المختصة.

ويُذكر أن الطريق السريع في طرابلس يشهد حوادث متكررة، غالبًا بسبب السرعة الزائدة، وعدم الالتزام بقواعد المرور، وغياب جسور المشاة في بعض المناطق، ما يجعل عبور الطريق خطرًا كبيرًا على المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن.

ودعت مديرية الأمن جميع السائقين إلى توخي الحذر، والقيادة بسرعة معقولة، واحترام أماكن عبور المشاة، مشددة على أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على الأرواح.