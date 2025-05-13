طرابلس.. مقتل قيادي بارز ودعوات للبقاء في المنازل

سُجلت في العاصمة طرابلس تطورات على الصعيد الأمني، تجلى أبرزها في وقوع اشتباكات مسلحة.

وفي خبر ذي صلة، أفادت مصادر أمنية رفيعة لـ”عين ليبيا” بمقتل عبد الغني الككلي، رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، المعروف بـ«غنيوة».

ووقع الحادث في مقر يتبع «اللواء 444 قتال» بمنطقة طرابلس العسكرية، وذلك مساء الاثنين، ولم يتم تقديم تفاصيل حول أسباب تواجد الككلي في الموقع أو الظروف المحيطة بمقتله.

من جهتها، أصدرت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إعلانًا موجهًا لسكان طرابلس، دعتهم فيه إلى ملازمة منازلهم كإجراء احترازي لضمان سلامتهم، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول الوضع الأمني.

وفي سياق متصل، صدرت دعوات للتهدئة من قبل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وسفارة الولايات المتحدة، وذلك على خلفية تقارير أشارت إلى تصاعد التوترات وتحركات عسكرية في طرابلس والمناطق الغربية.