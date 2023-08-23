طرابلس.. وفاة شابان وإصابة ثالث جراء حادث سير مروع بالفرناج

لقي شابان مصرعهما وأُصيب شخص ثالث جراء حادث سير مروع بطريق الفرناج في العاصمة طرابلس.

وأفادت مديرية أمن طرابلس، بأنّ الحادث وقع في ساعات الصباح الأولى؛ نتيجة فقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى اصطدامه بعمود إنارة.

وقال رئيس قسم جمع الاستدلالات ودوريات النجدة إنّ الحادث أسفر عن وفاة شخصين وإصابة شخص ثالث. كما أظهرت صور الحادث احتراق السيارة بالكامل.

الجدير بالذكر أنّ مديرية أمن بنغازي أعلنت في وقت سابق عن وفاة 11 شخصا في 10 حوادث مرورية خلال النصف الأول من أغسطس الجاري.