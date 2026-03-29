طرابلس.. وفاة شخص بحادث تصادم على «طريق المطار»

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، عن وفاة شخص إثر حادث تصادم بين مركبتين على طريق المطار قبل جسر الخزانات باتجاه المطار.

وأوضح بيان المديرية أن دوريات قسم مرور أبوسليم انتقلت فور وقوع الحادث إلى الموقع، وبدأت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة برفقة عضو التوثيق الجنائي. وحثت المديرية السائقين على الالتزام بالسرعة المحددة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، مؤكدين أن ذلك قد يكون الفارق بين السلامة ووقوع الحوادث.

وفي سياق آخر، نجحت الأجهزة الأمنية في طرابلس بضبط تشكيل عصابي في منطقة عين زارة، بعد تلقي مركز شرطة عين زارة بلاغًا عن سرقة منزل على طريق الأبيار. وأفاد المواطن المتضرر بسرقة مصوغات ذهبية وعدد من الهواتف المحمولة ومبلغ مالي يقدر بأكثر من 35 ألف دينار ليبي.

وأشار البيان إلى أن التحريات أسفرت عن الاشتباه بأحد الأشخاص المقيمين بالقرب من موقع الحادث، وبالقبض عليه اعترف بمشاركته في السرقة مع شخصين آخرين. وتم ضبط باقي المتورطين واسترجاع المسروقات بالكامل، وأحيل المتهمون إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت القافلة الأمنية من استرجاع عدة دراجات نارية مسروقة وضبط المتورطين في عمليتي سرقة منفصلتين في منطقتي أبوسليم والهضبة.

وذكرت المديرية أن التحقيقات أظهرت أن إحدى الدراجات تم بيعها من شخص لآخر بعد سرقتها، فيما أعاد متهم آخر الدراجة إلى أحد أقاربه بعد علمه بملاحقته، تم إحالة جميع المتورطين مع الدراجات المسترجعة إلى المراكز المختصة ومن ثم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مديرية أمن طرابلس استمرار جهودها في مكافحة الجريمة وحفظ الأمن، مع ضرورة تعاون المواطنين والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة لضمان سلامة المجتمع.