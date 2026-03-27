طرابلس.. وفاة شخص بحادث «مروع» على الطريق السريع

أعلنت ‏مديرية أمن طرابلس وفاة شخص في حادث مروري مروع وقع على الطريق السريع عند جسر زناتة في اتجاه الشرق، نتيجة السرعة المفرطة التي أدت إلى فقدان السائق السيطرة على مركبته واصطدامه بإحدى الأشجار.

وأوضح ضابط التحقيق بقسم مرور السريع، عامر الفرجاني، أن السرعة الزائدة كانت السبب الرئيسي للحادث، مشيرًا إلى أن عضو وحدة التصوير الجنائي باشر فورًا اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتوثيق الحادث.

وأكدت المديرية في بيانها على أن الالتزام بالسرعة المحددة على الطرق السريعة ضروري للحفاظ على الأرواح، مشيرة إلى أن ثوانٍ من التهور قد تكلف السائق وحياته وحياة الآخرين.

ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة الحوادث المرورية التي تشهدها طرابلس بشكل متكرر على الطريق السريع، مما يستدعي تعزيز التوعية المرورية وتشديد الرقابة على السرعة المفرطة لضمان سلامة مستخدمي الطرق.