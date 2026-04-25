طرابلس.. وفاة طفلة وإصابات بـ«حادث مروري» خطير

أعلنت مديرية أمن طرابلس عن وفاة طفلة وإصابة امرأتين، جراء حادث مروري وقع على طريق الدائري الثالث في العاصمة طرابلس.

ووقع الحادث يوم 25 أبريل 2026، حيث أسفر عن وفاة طفلة في موقع الحادث، وإصابة امرأتين بجروح متفاوتة استدعت نقلهما لتلقي العلاج.

وفور البلاغ، انتقلت دوريات مرور الدائري الثالث وقسم مرور أبوسليم إلى موقع الحادث، برفقة عضو من قسم التصوير الجنائي، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوثيق موقع الحادث.

كما تم نقل المصابات إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، في وقت باشرت فيه الجهات المختصة استكمال التحقيقات لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

ويأتي هذا الحادث في ظل تزايد الحوادث المرورية في بعض الطرق الحيوية داخل العاصمة، ما يعيد التأكيد على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المرورية.

هذا وتشهد بعض الطرق داخل مدينة طرابلس كثافة مرورية عالية، ما يرفع من احتمالية وقوع الحوادث، خاصة في ظل السرعة أو عدم الالتزام بقواعد المرور.

وتواصل الجهات الأمنية والمرورية تنفيذ حملات توعية وإجراءات تنظيمية للحد من الحوادث المرورية وتقليل الخسائر البشرية.