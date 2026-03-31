طرح بديلا لـ«مضيق هرمز».. نتنياهو: لا جدول زمني لإنهاء الحرب على إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العمليات العسكرية ضد إيران تجاوزت منتصف الطريق في تحقيق أهدافها، مؤكداً أنه لا يوجد إطار زمني محدد لإنهاء الحرب، مع التركيز على تحقيق الأهداف العسكرية والاستراتيجية.

وجاء ذلك في مقابلة مع قناة “نيوزماكس” الأمريكية، حيث أشار نتنياهو إلى أن العمليات تهدف لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، بما في ذلك القدرات الصاروخية والنووية، والعمل على تقويض النظام من الداخل، معرباً عن اعتقاده بأن النظام الإيراني قد يواجه انهياراً داخلياً.

وأكد نتنياهو أن عدم اتخاذ خطوات حاسمة سيعزز من قدرات إيران ويشكل تهديداً للأمن العالمي، لافتاً إلى أن التهديد الإيراني يتجاوز إسرائيل ليشمل المنطقة وأطرافاً دولية أخرى. و

أوضح أن جزءاً كبيراً من أوروبا أصبح ضمن نطاق القدرات الصاروخية الإيرانية، حيث يقترب مدى الصواريخ من 4000 كيلومتر، ما يضع دولاً أوروبية ضمن دائرة التأثير، إلى جانب تهديد محتمل للولايات المتحدة.

وأضاف نتنياهو أن إيران عملت لسنوات على تطوير برنامج نووي، مؤكداً أن الحد من هذه القدرات يمثل أولوية للعمليات العسكرية الجارية.

وأشار إلى أن العمليات أدت إلى إضعاف قدرات التصنيع الصاروخي وتدمير منشآت مرتبطة بالبرنامج النووي، بما في ذلك أجهزة الطرد المركزي وخطوط إمداد اليورانيوم المخصب، مع استمرار إيران في امتلاك مخزون من اليورانيوم.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، طرح نتنياهو بديلاً استراتيجياً لنقل الطاقة، يتضمن إنشاء مسارات بديلة من السعودية مروراً بالبحر الأحمر وصولاً إلى البحر المتوسط، لتجاوز المخاطر المرتبطة بالمضيق، والذي وصفه بأنه “نقطة اختناق جغرافية”.

وأكد أن هذه الخطوة، في حال تنفيذها، قد تعيد رسم خريطة إمدادات الطاقة العالمية وتحد من قدرة إيران على التأثير في حركة النفط.

كما أشار نتنياهو إلى خيارات عسكرية محتملة تقودها الولايات المتحدة لإعادة فتح الملاحة في المضيق، دون الكشف عن تفاصيل محددة.

وفي سياق متصل، قال نتنياهو إن إيران استهدفت الولايات المتحدة لعقود، وأن طهران تسعى لتطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات مزودة برؤوس نووية، ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتخاذ خطوات حاسمة، من بينها الانسحاب من الاتفاق النووي، مع الإشارة إلى أن ترامب لوّح بتوسيع العمليات العسكرية ضد إيران، بما قد يشمل تدمير البنية التحتية الحيوية، مثل محطات الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج، في حال فشل المفاوضات الجارية.

أردوغان يبحث مع بارزاني تطورات الحرب ويؤكد ضرورة وقفها

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، آخر المستجدات في المنطقة، وعلى رأسها تطورات الحرب الدائرة.

ووفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، تناول الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد أردوغان ضرورة وقف الحرب في أقرب وقت ممكن، مشددًا على موقف تركيا الرافض للهجمات التي تستهدف الاستقرار.

كما أعرب عن تضامنه مع بارزاني عقب الهجوم الذي استهدف منزله في محافظة دهوك بطائرة مسيّرة، دون تسجيل خسائر بشرية.