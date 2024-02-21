طرح عملة بريطانية جديدة تحمل صورة الملك تشارلز

أعلنت بريطانيا أنها ستطرح عملة تحمل صورة الملك تشارلز الثالث، ستدخل الخدمة في المملكة المتحدة قريبا.

وقال بنك إنجلترا، إن الأوراق النقدية ستطرح للتداول في بريطانيا اعتبارا من الخامس من يونيو.

وأضاف البنك، أن صورة الملك تشارلز، ستظهر على الأوراق النقدية من فئات خمسة وعشرة جنيهات وعشرين وخمسين جنيها إسترلينيا المصنعة من البوليمر، وسيتم العمل بها إلى جانب الأوراق النقدية الموجودة التي تحمل صورة الملكة الراحلة إليزابيث.

وأوضح البنك، أن تلك الأوراق النقدية الجديدة ستُطبع فقط لتحل محل النقدية التالفة ولتلبية أي زيادة إجمالية في الطلب على الأوراق النقدية.

وقال حاكم البنك: هذه لحظة فارقة، حيث أن الملك هو الملك الثاني الذي يظهر على عملاتنا النقدية

وقال البنك إن هذا النهج يتماشى مع توجيهات الأسرة المالكة ويهدف إلى تقليل التأثيرات البيئية والمالية للتغيير.

يذكر أن الملك تشارلز، جلس على العرش خلفا للملكة إليزابيث الثانية، التي توفيت في عام 2022، لكنه سرعان ما اعتكف العمل بسبب إصابته بالسرطان، هذا وتم الكشف عن تصميم العملة منذ أكثر من عام.