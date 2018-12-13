طرق جديدة «للهاكرز» تمكنهم من سرقة الحسابات البنكية

یأتي هذا في وقت بدأت فیه المؤسسات المصرفیة والمالیة الكبرى بالسماح للعملاء بسحب الأموال النقدیة بواسطة هواتفهم الذكیة.

والآن أصبح بإمكان القراصنة (الهاكرز) استخدام بیانات حساباتكم المسروقة للنفاذ إلى إلى الحسابات المقرصنة وسرقة الأموال النقدیة.

ومن الأمثلة الحدیثة على ذلك، ما حدث في سینسیناتي، حیث قام مكتب التحقیقات الفیدرالي بعدة عملیات اعتقال في المدینة وما زال یبحث عن “متآمرین غیر معروفین حتى الآن”.

وجاءت الاعتقالات بعد شكاوى تلقاها بنك “فیفث ثیرد” في المدینة من عدد من العملاء بشأن رسائل نصیة تفید بأن حساباتهم “مغلقة”.