طريق استراتيجي جديد يربط تشاد مع مصر عبر ليبيا

بهدف تحسين الربط والتبادل العابر للحدود، وقعت كل من مصر وتشاد وليبيا بروتوكول اتفاق لدراسة وتنفيذ طريق يربط تشاد بمصر عبر ليبيا.

وأفاد موقع قناة “صدى البلد”، “أنه تم توقيع الاتفاق من قبل كل من وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق التشادى عزيز محمد صالح، والمهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، حيث يمثل هذا الاتفاق إطلاق الدراسات لإنشاء الطريق الذي يربط تشاد بمصر، فيما يعتبر أحد مظاهر تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين”.

وبحسب الموقع، “يفيد المشروع بتسهيل نقل البضائع والأشخاص عبر منطقة الساحل، وقد حضر التوقيع المهندسة هبة أبو العلا عضو مجلس إدارة شركة “المقاولون العرب” المصرية، والمهندس محمد القيعي رئيس القطاع المشرف على فرع تشاد، والمهندس محمد المشد مدير فرع الشركة بتشاد”.

وأعرب العصار، “عن امتنانه للوزير التشادى وفريق العمل”، مشيراً إلى “أهمية هذه الخطوة لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين”.

بدوره أعرب الوزير التشادى عزيز محمد صالح باسم الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إيتنو، والحكومة التشادية، “عن ترحيبهم الحار بوفد الشركة، وأكد على أهمية هذا المشروع لتشاد وكذلك لمصر، حيث يهدف إلى تحسين الاتصال بين البلدين”.

كما استقبل رئيس الوزراء التشادى “وفد الشركة بعد توقيع البروتوكول، وأعرب عن التزامه بدعم المبادرات الهادفة إلى تحسين قطاع البنية التحتية فى تشاد، وأشاد بتوقيع البروتوكول، وكذلك تم بحث فرص التعاون فى قطاع البنية التحتية”.

يشار إلى أن البروتوكول الذى جرى توقيعه “يشمل الدراسات الفنية التفصيلية اللازمة لبدء تنفيذ الطريق، وتأتي هذه المبادرة في إطار أوسع لتطوير البنية التحتية وتعزيز التبادل العابر للحدود، ويأتي هذا الاتفاق بعدما وقعت شركة المقاولون العرب في سبتمبرالماضي، اتفاقية بنفس المضمون مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا لجزء الطريق الأوسط الواقع بنطاق دولة ليبيا”.