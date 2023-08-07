طريق الشويرف.. 8 وفيات جراء حادث سير بين مجموعة السيارات

توفي 8 أشخاص وأصيب اثنين آخرين في حادث سير بين مجموعة من السيارات على طريق الشويرف- براك الشاطي، وفق بيان صادر عن مستشفى براك العام أمس الأحد.

وذكر بيان المستشفي أنّ الإصابتين في حالة حرجة، منوها إلى جهود جهاز الإسعاف والطوارئ ببلديتي براك الشاطئ والقرضة الشاطئ في غياب الدعم ونقص الإمكانيات»، مضيفا «لاحياة لمن تنادي رغم المناشدات للجهات المعنية».

بدورها أرجعت إدارة شؤون المرور والتراخيص الحادث إلى «الاجتياز الخاطئ»، مشيرا إلى أنّه يؤدي إلى أخطر أنواع التصادمات وجهاً لوجه ومعظم نتائجها قاتله».