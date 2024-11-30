طفلة عربية تحقق إنجازا عالميا لمساعدة المكفوفين

بعد أن تفوقت على ما يقرب من 1000 مشاركة من 19 دولة في مسابقة “نظارات المستقبل”، فازت الطفلة “لمى البدن” من الدمام السعدوية، والتي تبلغ من العمر ثماني سنوات بجائزة نقدية عن تصميمها” Vision Friend”، بمسابقة دولية لتصميم نظارة تهدف إلى مساعدة المكفوفين على التنقل حول العالم بأمان.

وبحسب موقع “عرب نيوز”، “تم تنظيم المسابقة من قبل الوكالة الدولية للوقاية من العمى، وأثار تصميم “لمى البدن” إعجاب لجنة التحكيم بكاميراته وأجهزة الاستشعار التي تكشف العوائق وتنبه المستخدمين المكفوفين وضعاف البصر إلى المخاطر من خلال أصوات تنبيه واهتزازات مختلفة”.

وقالت البدين: “أجري دائمًا مناقشات علمية مع عائلتي في المنزل، والتي غالبًا ما تثير أفكارًا مختلفة تخدم الحياة بطرق ذات معنى. عندما علمت بالمسابقة من خلال إعلان مدرسي، ظهرت فكرة النظارات، تصورتها كرفيق لمساعدة الناس على مواجهة مخاطر الطريق من خلال أنظمة الاستشعار، أردت إضافة نغمات تحذيرية لتعزيز حساسية السمع والوعي النشط لديهم”.

وقالت: “أشعر بالسعادة والفخر، الفوز هو دافع لي لمزيد من التطور وتحقيق المزيد من الإنجازات”.

ووفق الموقع، “لاقى التصميم استحسان كارولين كيسي، رئيسة IAPB وعضو لجنة تحكيم المسابقة، وقالت: “أكثر ما لفت انتباهي هو مدى وعي “لمى” وإدراكها لدورها في حماية الكوكب الذي تعيش عليه وقدرتها على رؤية كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون عامل تمكين”.

وأكدت كيسي، “على التأثير الأوسع للمبادرات مثل مسابقة “نظارات المستقبل”، وقالت: “أريد أن يتمكن كل طفل من “رؤية مستقبله”، حرفيًا ومجازيًا، إن ضمان حصول كل طفل على هذا الكوكب على رعاية صحية ورعاية عيون بأسعار معقولة يحدد الإمكانات المستقبلية لمواطنتنا العالمية وكوكبنا”.

هذا وفازت “غريس ريتا” البالغة من العمر خمس سنوات من كينيا بفئة الأطفال الصغار بفضل نظارتها النابضة بالحياة والمبتكرة، صديق لعيني، وكانت لجنة التحكيم في المسابقة تتألف من لجنة تحكيم عالمية من الخبراء، بما في ذلك جو فروست، خبيرة تربية الأبناء وشخصية تلفزيونية، والدكتورة برابها شوكسي، طبيبة العيون ومؤسسة مؤسسة الدكتورة شوكسي للبهاق.