طقس.. انخفاض في درجات الحرارة.. وفرصة لسقوط الأمطار بدءاً من السبت

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنّ هناك توقعات بانخفاض درجات الحرارة بداية من غدا الجمعة على الشمال الغربى مع تكاثر للسحب تصحبها أمطاراً خاصة على الشمال الشرقي.

وأوضخ المركز الوطني أنّ الأجواء ستكون خريفية ثم تتسع رقعة الكتلة يوم السبت لتشمل مناطق الشمال الشرقي وصولا إلى الجنوب، وأنّ هناك فرصة لتساقط الأمطار بداية من يوم السبت على الشمال وتكون جيدة على الشمال الشرقي.

وحذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين من اضطراب الأمواج يوم غد الجمعة على السواحل الليبية حيث يصل ارتفاع الموج إلى أكثر من مترين.