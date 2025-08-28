طقس حار بالشمال وأمطار رعدية متوقعة بمناطق الجنوب

تشهد ليبيا أجواءً متباينة خلال الأيام الثلاثة القادمة ابتداءً من اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، حيث يسود طقس حار على مناطق الشمال الغربي، بينما تتكاثر السحب الرعدية على أقصى الجنوب الشرقي.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، تسجل درجات الحرارة على مناطق رأس جدير حتى سرت مروراً بسهل الجفارة وجبل نفوسة ارتفاعاً يتراوح بين 37 و45 درجة مئوية، مع توقعات بانخفاضها تدريجياً مساء الجمعة على أقصى الساحل الغربي، ليشمل الانخفاض باقي المناطق يوم السبت، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض مناطق الجبل الغربي.

أما على الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، فتكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال بسيط لزخات مطرية خفيفة على مرتفعات الجبل الأخضر، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 29 و35 مئوية.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، يسود طقس صافٍ إلى قليل السحب، بينما تتراوح الحرارة بين 38 و43 درجة مئوية، مع رياح متغيرة الاتجاه.

كما تتكاثر السحب على الواحات والسرير وتازربو والكفرة، خاصة قرب الحدود مع تشاد والسودان (جبال العوينات وما جاورها)، لتترافق مع خلايا رعدية ممطرة تمتد ابتداءً من السبت إلى الكفرة وربيانة وجبال تبستي، حيث تتراوح الحرارة بين 35 و38 مئوية.

وأشار المركز إلى أن التوقعات المستقبلية ترجّح تكاثر السحب على المناطق الواقعة جنوب سبها يوم الاثنين المقبل، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.