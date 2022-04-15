طقس متقلب.. كتلة هوائية تصل غرب ليبيا مع إنخفاض درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الجمعة وصول كتلة هوائية باردة على المناطق الغربية بداية اليوم؛ لتسجل درجات الحرارة انخفاض تدريجي مع تكاثر السحب واحتمالية سقوط أمطار متفرقة، رفقة خلايا من السحب الرعدية.

وقال المركز –حسب صفحته الرسمية- إنّ الأجواء متقلبة نتيجة منخفض صحراوي يتحرك تدريجيا ناحية وسط ليبيا والمناطق الشرقية، ويؤثر على أغلب المناطق برياح نشطة، مما تسبب في إثارة الأتربة وهبوط في الرؤية الأفقية، مع ارتفاع نسبي في درجات على الحرارة خصوصا في مناطق الدواخل والجنوب وذلك خلال اليومين القادمين.

يُشار إلى أن مدن ومناطق ليبيا تشهد اليومين الماضيين هبوب رياح قوية، مع إثارة الأتربة