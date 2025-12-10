طقس مستقر مع تكاثر متقطع للسحب وأمطار خفيفة على بعض المناطق

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، إدارة التنبؤات الجوية، بأن الطقس سيميل للاستقرار التدريجي على أغلب مناطق ليبيا خلال الأيام القادمة، مع تكاثر متقطع للسحب وأحياناً سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق.

مناطق رأس أجدير حتى سرت وسهل الحفارة وجبل نفوسة

حالة السماء: مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خصوصًا على مناطق الجبل الغربي.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية.

ملاحظات: ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على معظم المناطق.

مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى المساعد

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر وقد تهطل أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.

ملاحظات: ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على المناطق من سهل بنغازي إلى المساعد.

مناطق الحفرة وسبها وغان وغدامس والحمادة

حالة السماء: مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحياناً على مناطق غات والحمادة وسبها وأوباري والفطرون، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و21 درجة مئوية.

مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، مع احتمال سقوط زخات خفيفة مساءً على تازربو.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على الواحات، ومتغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على باقي المناطق، خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

ويبقى الطقس مستقراً دون تغير كبير على معظم مناطق البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل.