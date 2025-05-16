طقس معتدل يسبق تقلبات وأمطار متفرقة على بعض المناطق

تسود أجواء معتدلة نسبياً في معظم مناطق البلاد اليوم الجمعة 16 مايو 2025، حيث تكون درجات الحرارة القصوى ضمن معدلاتها الفصلية، باستثناء مناطق الجنوب الشرقي التي تشهد ارتفاعاً نسبياً في درجات الحرارة ورياحاً نشطة مثيرة للأتربة، على أن تنخفض الحرارة غداً مع تغير اتجاه الرياح إلى شمالية غربية ثم شمالية شرقية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية تكاثر السحب مساء اليوم على مناطق أقصى الجنوب الغربي، خصوصاً غات وما جاورها، مع احتمال هطول أمطار خفيفة تكون أحياناً رعدية. كما يُحتمل سقوط أمطار متفرقة هذه الليلة على مناطق الخليج والشمال الشرقي، خاصة الجبل الأخضر.

ومن المنتظر أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مجدداً اعتباراً من يوم الإثنين، خاصة على مناطق الشمال الغربي والدواخل.