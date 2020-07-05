طلاب الكلية العسكرية يستكملون دراستهم بتركيا

أعلنت الكلية العسكرية بطرابلس أن 190 من طلابها غادروا إلى تركيا لاستكمال دراستهم في إحدى الكليات العسكرية.

وعبر صفحة عملية “بركان الغضب” على “فيسبوك”، قال المتحدث باسم الكلية العسكرية العميد طيار سعيد المالطي، أمس السبت، إن “دفعتي المستجد (في بداية دراستهم) والمتقدم (بسنوات الدراسة) اللذين استهدفهما طيران حفتر أثناء تدريباتهم في الكلية مطلع العام الجاري، غادروا الجمعة إلى تركيا لإكمال دراستهم في إحدى الكليات العسكرية هناك”.

#عملية_بركان_الغضب: العميد طيار: سعيد المالطي المتحدث باسم الكلية العسكرية طرابلسدفعتي المستجد والمتقدم اللذين… Gepostet von ‎عملية بركان الغضب‎ am Samstag, 4. Juli 2020

وأوضح أن:

دفعة المستجد تضم 25 طالبا وستستغرق دراستهم 22 شهرا، فيما تضم دفعة المتقدم 165 طالبا وستستغرق دراستهم 5 أشهر.

وفي يناير الماضي، تعرضت الكلية العسكرية في طرابلس، لهجوم صاروخي من قبل عناصر حفتر، أسفر عن مقتل 30 طالباً وإصابة 33 آخرين.