طلاب عسكريون ليبيون يُواصلون تدريباتهم في تركيا

أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء نقلاً عن بيان لوزارة الدفاع التركية، بأن طلاب السنة الثانية في الكلية الحربية البرية 171 الليبية، يُواصلون تلقي تدريباتهم في قيادة مركز التدريب والتمرين لمكافحة الإرهاب بولاية إسبارطة جنوب غربي تركيا.

ونشرت الوزارة عبر حسابها على تويتر، اليوم الثلاثاء، صورا للتدريبات التي انطلقت في 20 يوليو الماضي.

Libyalı 171 Kara Harp Okulu 2’nci sınıf öğrencilerinin, Terörle Mücadele Eğitimi ve Tatbikat Merkez Komutanlığında (Isparta) 20 Temmuz 2020 tarihinde başlayan eğitimleri başarıyla devam ediyor. pic.twitter.com/RzzSSaX4Ks — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 4, 2020

وفي سياقٍ ذي صلة، أعلنت الكلية العسكرية بطرابلس، في يوليو الماضي، أن 190 من طلابها غادروا إلى تركيا لاستكمال دراستهم في إحدى الكليات العسكرية.

وعبر صفحة عملية “بركان الغضب” على “فيسبوك”، قال المتحدث باسم الكلية العسكرية العميد طيار سعيد المالطي، إن “دفعتي المستجد (في بداية دراستهم) والمتقدم (بسنوات الدراسة) اللذين استهدفهما طيران حفتر أثناء تدريباتهم في الكلية مطلع العام الجاري، غادروا إلى تركيا لإكمال دراستهم في إحدى الكليات العسكرية هناك”.

#عملية_بركان_الغضب: العميد طيار: سعيد المالطي المتحدث باسم الكلية العسكرية طرابلسدفعتي المستجد والمتقدم اللذين… Gepostet von ‎عملية بركان الغضب‎ am Samstag, 4. Juli 2020

وأوضح أن: “دفعة المستجد تضم 25 طالبا وستستغرق دراستهم 22 شهرا، فيما تضم دفعة المتقدم 165 طالبا وستستغرق دراستهم 5 أشهر”.

وفي يناير الماضي، تعرضت الكلية العسكرية في طرابلس، لهجوم صاروخي من قِبل عناصر حفتر، أسفر عن مقتل 30 طالباً وإصابة 33 آخرين.