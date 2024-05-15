طلاب «هارفارد» ينهون احتجاجهم.. والجامعة تدرس مطالبهم!  

أعلن المتظاهرون ضد الحرب على غزة عن تفكيك خيامهم طوعا في ساحة “جامعة هارفارد”، بعد أن وافق مسؤولو الجامعة على مناقشة مطالبهم.

وأفاد المتظاهرون، “بأنهم توصلوا لاتفاق لعقد اجتماع مع مسؤولي الجامعة، بما في ذلك “شركة إدارة هارفارد” التي تشرف على أكبر وقف أكاديمي في العالم يقدر بنحو 50 مليار دولار”.

وقالت مجموعة الاحتجاج الطلابية “هارفارد خارج فلسطين المحتلة”، في بيان، “إن الطلاب سيضعون أجندة تشمل مناقشات بشأن الكشف عن الاستثمارات، وسحب الاستثمارات وإعادة الاستثمار وإنشاء مركز للدراسات الفلسطينية”.

ووفق البيان، “عرضت “هارفارد” التراجع عن قرار وقف أكثر من 20 طالبا، وطالبا عاملا، والتراجع عن الإجراءات التأديبية بحق أكثر من 60 آخرين”.

في غضون ذلك، وافق الرئيس المؤقت لجامعة “هارفارد”، آلان غاربر، “على تنظيم لقاء بين المتظاهرين ومسؤولي الجامعة بشأن مطالب الطلاب”.

وقالت جامعة “هارفارد”: “إن رئيسها وعميد كلية الآداب والعلوم هوبي هوكسترا، سيلتقيان بالمحتجين لمناقشة مسألة الصراع في الشرق الأوسط”.

هذا ونظم طلاب في العديد من الجامعات بالعالم، احتجات واسعة مطالبين بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، كما دعوا جامعاتهم إلى قطع العلاقات مع إسرائيل والشركات التي تدعمها.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى 35173 قتيلا و79061 جريحاً.