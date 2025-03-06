طلاّب «سنوات النّقل» يواصلون امتحاناتهم النصفية

يواصل نحو 855,942 تلميذاً وطالباً اِمتحاناتهم داخل مؤسّساتهم التّعليمية، تحت إشراف مُعلّمي المواد، ومنسقي الاِمتحانات في مدارس التّعليم العام والخاص.

وبحسب وزارة التربية، “اُختُتِم اليوم الخميس، “الأسبوع الأول من الاِمتحانات النّصفية للفصل الدّراسي الثاني لسنوات النّقل، والتي تشمل الصفوف من السادس إلى الثامن من مرحلة التّعليم الأساسي، والصفين الأول والثاني من التّعليم الثانوي، إضافة إلى التّعليم الدّيني”.

هذا “وبحسب التّعليمات الصادرة عن وزير التّربية والتّعليم، تستمر الاِمتحانات خلال الأسبوع المقبل، على أن يُقام أسبوع النّشاط المدرسي خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك، فيما سيكون الأسبوع الأخير عُطلة في جميع المؤسّسات التّعليمية في كامل التُّراب الليبي”.

وفي 2 مارس الجاري، بَدأت الاِمتحانات النّصفية للفصل الدّراسي الثاني لِسنوات النّقل للعام الدّراسي 2024-2025م في كامِل التُّراب الليبي.