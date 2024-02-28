طلبات اللجوء إلى أوروبا تسجل مستوى قياسيا هو الأعلى منذ 2016

أظهرت بيانات من وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء اليوم الأربعاء، أن طلبات اللجوء في الاتحاد قفزت 18 بالمئة إلى 1.14 مليون طلب في 2023، وهو أعلى مستوى منذ أزمة المهاجرين في 2015-2016.

وبحسب رويترز من المرجح أن تؤدي البيانات الجديدة إلى إثارة جدل محتدم بالفعل حول الهجرة والتوجهات اليمينية المتطرفة، قبل سلسلة من الانتخابات المحلية والوطنية في أنحاء القارة، وكذلك انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو القادم.

وحافظ السوريون والأفغان، وفقا للوكالة، على موقع أكبر المجموعات المتقدمة بطلبات لجوء، وفي تحول جديد، شكل الأتراك ثالث أكبر مجموعة من المتقدمين وزادت الطلبات المقدمة منهم 82 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وذكرت الوكالة أن عدد الفلسطينيين المتقدمين بطلبات لجوء ارتفع إلى مستوى غير مسبوق بلغ 11600طلب، في أعقاب اندلاع الحرب في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه من الصعب تسجيل أعدادهم بشكل دقيق نظرا لأن غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تعترف بفلسطين كدولة.

ومن جديد أصبحت ألمانيا الوجهة الرئيسية لطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي إذ تلقت ما يقرب من ثلث إجمالي الطلبات، في حين تلقت قبرص أكبر عدد من الطلبات مقارنة بعدد السكان بلغ واحد لكل 78 نسمة.

وتأتي بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء بعد شهر من تسجيل وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) أكبر زيادة في العبور غير النظامي للحدودي منذ عام 2016.

وأثارت هذه المستويات المرتفعة نقاشا حول كيفية الحد من الهجرة إذ تقول بعض السلطات المحلية إنها تعاني من ضغوط هائلة.

وشدد الاتحاد الأوروبي الحدود الخارجية وقوانين اللجوء منذ أزمة 2015-2016، وأبرم صفقات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإبقاء المزيد من الأشخاص هناك.

وتوصل الاتحاد الاوروبي إلى اتفاق تاريخي في ديسمبر، بشأن قواعد جديدة مصممة لتقاسم تكاليف وأعمال استضافة المهاجرين بشكل أكثر توازنا والحد من أعداد الأشخاص القادمين، لكن بعض الأطراف تقول إن هذه القواعد ليست كافية.