طلبة كلية الطب البشري بجامعة طرابلس ينظمون وقفة احتجاجية

نظم اتحاد طلبة كلية الطب البشري – جامعة طرابلس، وقفة احتجاجية لعودة واستئناف الدراسة بالكلية، وفض اعتصام أعضاء هيئة التدريس وموظفين الجامعة، تحت عنوان “طالب بحقك ومتضيعليش حقي”.

والجدير بالذكر لقد أعلنت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا، الإضراب العام والشامل بدايةً من يوم الأحد، الموافق 11 نوفمبر2019م.

وحمّلت النقابة المسوؤلية الكاملة للحكومة ومصرف ليبيا المركزي، المسؤولية الكاملة لما لحِق بملف التعليم في ليبيا، من عرقلة للجهود التي كانت ترمي لتسوية بين النقابة والجهات الرسمية في ليبيا.