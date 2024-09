طلب تركيا الانضمام إلى مجموعة بريكس: آفاق جديدة في الجغرافيا السياسية والاقتصادية

تمهيد

حسب تقرير صادر عن بلومبيرج قدمت تركيا طلبًا رسميًا للانضمام إلى مجموعة بريكس التي تضم الدول الناشئة الكبرى مثل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وهذا الطلب يأتي في إطار جهود تركيا لتعزيز نفوذها العالمي وبناء علاقات جديدة تتجاوز الشراكات التقليدية مع الدول الغربية و تعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل الانتماءات السياسية والاقتصادية في عالم يشهد تغييرات جذرية.

الخلفية الجيوسياسية

ترى إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان أن هناك تحولًا ملحوظًا في مركز الثقل الجيوسياسي من الاقتصادات المتطورة إلى الدول الناشئة و هذا التحول يعكس رغبة تركيا في الاستفادة من الفرص الجديدة التي تتيحها الأسواق العالمية الناشئة حيث تأمل تركيا في أن يساهم انضمامها إلى مجموعة بريكس في تحسين موقفها في الساحة الدولية، خاصة في ظل التوترات المتزايدة مع بعض الدول الغربية.

الاستراتيجية التركية

تعكس هذه الخطوة إحباط تركيا من عدم إحراز تقدم في طلبها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حيث شعرت أن هذه العملية قد أُعيقت بسبب القضايا السياسية والاقتصادية المتعددة لذلك تسعى تركيا إلى إيجاد بدائل جديدة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع دول أخرى. حيث أن الانضمام إلى مجموعة بريكس يمثل خطوة استراتيجية نحو تكوين تحالفات جديدة مع دول مثل الصين وروسيا والهند، التي تُظهر تزايدًا في تأثيرها على الساحة العالمية.

الأثر المتوقع

يتوقع أن تتم مناقشة توسيع مجموعة بريكس خلال القمة القادمة التي ستعقد في روسيا في أكتوبر إذا تم قبول تركيا، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير ديناميكيات العلاقات الدولية أيضا قد يعزز من تأثير المجموعة ككتلة اقتصادية وسياسية.

كما سيمكن تركيا من الاستفادة من التعاون مع الدول الأعضاء في مجالات مثل الطاقة والتجارة والتكنولوجيا مما قد يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي التركي.

الخلاصة

يمثل طلب تركيا الانضمام إلى مجموعة بريكس جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز نفوذها الجيوسياسي والتوجه نحو شراكات جديدة و هذه الخطوة تعكس التحولات الحالية في النظام العالمي حيث تسعى الدول الناشئة إلى لعب دور أكبر في تشكيل السياسات العالمية بالتزامن مع التغيرات الجذرية في العلاقات الدولية قد تفتح هذه الشراكة آفاقًا جديدة لتركيا في تعزيز مصالحها الاقتصادية والسياسية.

المصدر:

بلومبيرغ Turkey Bids to Join BRICS in Push to Build Alliances Beyond West

