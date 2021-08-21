طهران: الصناعات الدفاعية المحلية أصبحت قدرة رادعة

قال مساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري، اليوم السبت، إن الصناعة الدفاعية للبلاد قد أصبحت قدرة رادعة على الصعيدين، الإقليمي والدولي.

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء “إرنا”، مساء اليوم السبت، بأن تصريح سياري جاء عبر بيان اصدره بمناسبة يوم الصناعة الدفاعية في البلاد، وهي المناسبة التي تصادف غدا الأحد، حيث أكد على أن الصناعات الدفاعية الإيرانية باتت قدرة رادعة وقوية، وبلغت النقطة المؤثرة في الموازنات العسكرية والسياسية، إقليميا ودوليا.

وشدّد حبيب الله سياري على أن القدرات الدفاعية الإيرانية أصبحت بعيدة عن التبعية، محققة الاستقلال الكامل، وهو الأمر الذي يرتهن بالجهود والجهاد الدؤوب والمستمر للشباب الإيراني المتخصص والملتزم، وهو الشباب الذي تمكَّن من ذلك عبر الاقتداء بثقافة الإسلام السامية وتعاليم مدرسة عاشوراء.

ومن بين الأسباب التي عددها الأدميرال الإيراني في تقدم الصناعات الدفاعية لبلاده، الثقة بالنفس والاعتماد على مبدأ “نحن قادرون”، فضلا عن توفير أرضية الاكتفاء الذاتي للبلاد، بهدف التوصل إلى القمم الرفيعة للمعرفة والتقدم والتكنولوجيا والمنظومات الدفاعية الحديثة، وفق قوله.