طهران تتهم إسرائيل بمحاولة تخريب الصناعات الدفاعية والصاروخية

اتهمت إيران، اليوم الخميس، إسرائيل بالوقوف وراء مؤامرة تم إحباطها لتخريب الصناعات الدفاعية والصاروخية في البلاد.

وبحسب ما نقلت وكالة “رويترز”، فقد أفاد التلفزيون الحكومي الإيراني بأن وحدة المخابرات بوزارة الدفاع الإيرانية أحبطت “واحدة من أكبر المؤامرات التخريبية” التي استهدفت الصناعات العسكرية للصواريخ والطيران والفضاء.

وأضاف التلفزيون أن “هذا العمل التخريبي تم تحت إشراف أجهزة المخابرات الإسرائيلية وعملائها”.

كما نقلت وسائل إعلام عن مسؤول بوزارة الدفاع الإيرانية قوله “إن شبكة من العملاء سعت إلى إدخال قطع معيبة في إنتاج الصواريخ المتقدمة”.

هذا ولم يصدر تعليق فوري من إسرائيل على الأمر.