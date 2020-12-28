طهران ترد على نبأ تحرك «غواصة» إسرائيلية صوب مياه الخليج

الخارجية الإيرانية، قالت اليوم الاثنين، إنها لا تعرف مدى صحة نبأ تحرك غواصة صهيونية صوب مياه الخليج، مشيرة إلى أن الجميع يعلم ما هي سياسية إيران الدفاعية.

وأضافت الخارجية الإيرانية، أن “إسرائيل تدرك المخاطر التي ستنجم عن تجاوز الخطوط الحمر الإيرانية”.

ونقلت هيئة البث الصهيونية “كان” عن مصادر استخباراتية عربية في وقت سابق، بأن غواصة تابعة للبحرية صهيونية عبرت قناة السويس، الأحد الماضي، قاصدة مياه الخليج.

وأشارت “كان” إلى أن هذه الخطوة جاءت “بعد موافقة مصرية”، لافتة إلى أنه وحسب تقديرات المسؤولين الاستخباراتيين العرب فهذه الغواصة ستتوجه نحو الخليج.

ونقلت عن المسؤولين الاستخباراتيين قولهم: “إسرائيل حاولت من خلال هذا التواجد البحري توجيه رسالة لطهران”.

وذكرت “كان” أن “هناك استعدادات إسرائيلية مضاعفة لأي رد انتقامي إيراني ممكن على خلفية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده قبل ثلاثة أسابيع في طهران، المنسوب للموساد الإسرائيلي”، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.