طهران تكشف عن مشروع يسهّل وصولها إلى البحر المتوسط  

كشفت طهران عن مشروع مع دولتين عربيتين سيجعل وصول إيران إلى البحر المتوسط سهلا للغاية.

وقال مستشار الرئيس الإيراني وأمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية والاقتصادية في إيران، حجة الله عبد الملكي، لوكالة “إرنا” الإيرانية للأنباء، بأنه يتم التفاوض مع 21 دولة لإنشاء منطقة حرة مشتركة، لافتا إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع خمس دول، من بينها سوريا والعراق.

وأشار إلى أن إيران تسعى إلى إنشاء منطقة حرة مشتركة مع الدول الأخرى، لكنها تسعى أيضا إلى إنشاء منطقة حرة مشتركة ثلاثية بالتفاوض مع العراق وسوريا.

وأكد مستشار الرئيس الإيراني، على أن القفزة الاستثمارية تتم من خلال إنشاء منطقة حرة ثلاثية بين إيران وسوريا والعراق، لافتا إلى أن الأطراف المتفاوضة أبدت موافقتها وحاليا بانتظار اجتماع ثلاثي في هذا الشأن.

وأوضح أن إنشاء منطقة حرة مشتركة سيعود بالنفع على الدول الثلاث وسيجعل وصول إيران إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​سهلا للغاية.