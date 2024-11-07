طهران: فوز «ترامب» فرصة لمراجعة السياسات الخاطئة

اعتبرت إيران أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية يشكّل فرصة لواشنطن من أجل مراجعة سياساتها السابقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في تصريحات، اليوم الخميس، “لدينا تجارب مريرة للغاية مع السياسات والتوجهات السابقة للإدارات الأميركية المختلفة”.

لكنه أضاف أن فوز ترامب يمثل “فرصة لمراجعة وإعادة النظر في التوجهات غير الصائبة السابقة” لواشنطن، وفق ما نقلت وكالة “إرنا” للأنباء.

وكان ترمب فرض أقسى العقوبات على طهران، على مدى سنوات، منذ انسحابه المنفرد من الاتفاق النووي عام 2018.

كما أمر في يناير 2020 باغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، ومهندس استراتيجية النفوذ الإقليمي لإيران.

ولعل أولى تداعيات هذا الانتخاب تجلت أمس بهبوط قيمة العملة الإيرانية، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، ما يشير إلى تحديات جديدة تنتظر طهران. إذ أكد متعاملون في طهران أن سعر الريال بلغ خلال التداول 703 آلاف ريال مقابل الدولار، مسجلا مستوى انخفاض قياسي قبل أن يتعافى قليلا في وقت لاحق ليصل إلى 696150 ريالا مقابل الدولار، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

يشار إلى أن ولاية ترامب الأولى في البيت الأبيض تجسدت بسياسة صارمة تجاه السلطات الإيرانية، تكللت بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية.

كما توعد لاحقاً خلال حملاته الانتخابية بعدم السماح لإيران بالحصول على السلاح النووي، وتعهد بإضعافها قدر الإمكان، وعدم السماح لها بالتحايل على العقوبات.

وكان ترامب حصد 295 صوتاً انتخابياً في المجمع الانتخابي، مقابل 226 لمنافسته الديمقراطية، على الرغم من أن النتائج النهائية الرسمية لم تصدر بعد.

علماً أن الوصول إلى البيت الأبيض يتطلب حصد 270 صوتاً، ما يعني أن فوز ترامب أتى على موجة حمراء جارفة.