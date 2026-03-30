طهران: قرار إنهاء الحرب مرهون بمصالح الشعب الإيراني

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن أي قرار يتعلق بإنهاء الحرب سيبقى مرتبطًا بتحقيق جميع الشروط المطروحة، وبما يضمن الحفاظ على الأمن ومصالح الشعب الإيراني.

وأوضح بزشكيان، خلال اجتماع مجلس الوزراء الإيراني، أن بلاده تتمسك بما وصفه بالعزة الوطنية، مشددًا على أن أي تسوية محتملة يجب أن تراعي هذه الاعتبارات.

في السياق ذاته، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التوتر في مضيق هرمز يعود إلى ما وصفه بالعدوان الأمريكي والإسرائيلي، لافتًا إلى تصاعد حدة التوتر نتيجة التدخلات الخارجية في المنطقة.

وأضاف عراقجي، خلال اتصال مع نظيره الفرنسي، أن المضيق أصبح مغلقًا أمام سفن الأطراف المتورطة في العمليات العسكرية، محذرًا من أن أي تصعيد إضافي قد يزيد المخاطر على الملاحة الدولية.

في المقابل، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران ستواجه عواقب وخيمة في حال أقدمت على إغلاق مضيق هرمز بعد انتهاء العمليات العسكرية، مشيرًا إلى أن واشنطن ترفض أي محاولات للسيطرة على الممر الحيوي أو فرض رسوم على عبوره.

وأشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق أهدافها خلال فترة زمنية قصيرة، مع التأكيد على رفض أي واقع جديد تفرضه طهران في المضيق.

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرد على الهجمات الإيرانية التي استهدفت منشآت حيوية في إسرائيل سيكون قريبًا، موضحًا أنه منح مهلة تقارب أسبوعًا لبحث إمكانية التوصل إلى تفاهم مع الجانب الإيراني.

ولوّح ترامب بإمكانية استهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، بما في ذلك محطات الكهرباء وآبار النفط، في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المحددة.

ميدانيًا، أفاد الجيش الإسرائيلي بتعرض منطقة حيفا وخليجها لهجمات صاروخية، أسفرت عن أضرار في مجمع نفطي ومبانٍ سكنية، في ظل تبادل الضربات بين الطرفين.

وفي تطور لافت، أعلن حلف شمال الأطلسي اعتراض صاروخ إيراني كان متجهًا نحو تركيا، مؤكدًا استعداده للتعامل مع أي تهديدات مماثلة لحماية الدول الأعضاء.